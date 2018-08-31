معارضون سوريون: ترجيح تأجيل ضرب المعارضة بإدلب لما بعد قمة ثلاثية دعت إليها روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ عمّت التظاهرات في محافظتي إدلب وحلب السورية وريفهما في شمال سورية احتجاجاً على طريقة تعامل وصمت المجتمع الدولي مع تهديدات روسيا والنظام السوري بشنّ هجوم عسكري على المنطقة، وتنديداً بقوات النظام السوري والقوات الروسية التي تتحضر لشن هجوم على المنطقة التي يقطنها أكثر من 3 ملايين مدني.

وخرجت تظاهرات حاشدة في محافظتي إدلب وحلب في أكثر من 100 نقطة تظاهر، رداً على “تواطئ المجتمع الدولي وصمته”، حيال “جرائم نظام الأسد والإحتلالين الروسي والإيراني” في سورية، وطالب المتظاهرون بتوحيد الصفوف ودعم “الثوار” على الجبهات والاستمرار بالثورة السورية حتى إسقاط النظام وكافة رموزه ومحاكمتهم وإخراج كافة المعتقلين وطرد الغزاة والمحتلين من كافة الأراضي السورية، وفق الشعارات التي نادى بها المتظاهرون وحملوها في لافتاتهم.

وقال معارضون إن “حجم التظاهرات ونوعية الهتافات وسلميتها تُذكّر بتظاهرات الثورة السورية التي خرجت بمئات الآلاف في مختلف المدن السورية في بدايات الثورة عام 2011″.

كما ندّد مئات الآلاف من المتظاهرين بـ”تصريحات المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا حول محافظة إدلب، والتي أشار فيها إلى وجود عشرات الآلاف من الإرهابيين”.

إلى ذلك، قالت مصادر في المعارضة السورية إن لديها “معلومات من تركيا أن الهجوم العسكري المتوقع على محافظة إدلب من قبل النظم وروسيا مؤجّل على الأقل لما بعد لقاء الرئيس الروسي ونظيريه التركي والإيراني في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل”، ورجّحت أن “يتم التوافق بين هذه الأطراف على ضرورة إيجاد تسوية غير عسكرية للمحافظة التي تُسيطر عليها المعارضة السورية”.

وتستعد قوات النظام السوري لهجوم على إدلب والمناطق المحيطة بها، والتي تُعتبر آخر معاقل المعارضة السورية، وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إلى وجود “مؤشرات على أن القوات السورية تعد لهجوم على إدلب”. وقالت “يساورنا القلق ليس بشأن هجوم محتمل بأسلحة كيماوية فحسب، وإنما نشعر بالقلق أيضاً إزاء أي نوع من تصعيد العنف في إدلب يُعرّض المدنيين والبنية التحتية المدنية في إدلب للخطر”.

وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قد وصف الأربعاء مسلحي المعارضة في إدلب بأنهم “خُراج متقيح يحتاج تطهيراً”، وقال بعد محادثات مع نظيره السعودي عادل الجبير في موسكو إن “المسلحين يستخدمون المدنيين دروعا بشرية”، وأشار إلى وجود تفاهم سياسي بين تركيا وروسيا بشأن الحاجة للتفريق بين المعارضة السورية والإرهابيين في محافظة إدلب.

ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيريه التركي والإيراني يوم الجمعة في طهران لبحث الملف السوري وعلى رأسه قضية أدلب.