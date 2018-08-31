الفاتيكان: أبرشية ميلانو تستقبل 8 من مهاجري ديتشوتّي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت منظمة كاريتاس إن “ثمانية من المهاجرين الذي تم إنقاذهم من قبل طاقم السفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل ويستضيفهم مركز (موندو ميليوري) في روكّا دي بابا، تم تعيينهم لأبرشية ميلانو.

وأوضح فرع ميلانو للمنظمة التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، أن “القرار تم إبلاغه الليلة الماضية من قبل مسؤولي وزارة الداخلية لهيئة التنسيق الوطنية في كاريتاس”، وسـ”يتم نقل طالبي اللجوء الثمانية، أربع نساء وأربعة رجال، إلى (كازا سورايا) في ميلانو، وهو مركز استقبال تديره جمعية (فارسي بروسّيمو) التعاونية، ضمن مجمَّع يملكه دير راهبات الإصلاح، يستضيف طالبي لجوء آخرين”.

وذكرت كاريتاس ميلانو، أن مديرها “لوتشانو غوالتسيتّي، سيقوم غدًا بتنسيق اجتماع فني مع المشغلين لتحديد الوجهات النهائية ضمن شبكة شقق وهياكل نظام الاستقبال التابع للأبرشية”. واختتم بالقول إن “أبرشية ميلانو ومنظمة كاريتاس ومجلس أساقفة إيطاليا، سيتحمل تكاليف برنامج الاستقبال”.

في غضون ذلك، تم قبول خمسة إريتريين من جانب أبرشية تيرني وسط البلاد.