كاهن إيطالي: ملف فيغانو سيؤثر إيجابياً على الكنيسة على المدى الطويل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال كاهن إيطالي “إنني أرى في هذه القضية المحزنة لملف (السفير البابوي السابق في واشنطن كارلو ماريا) فيغانو، والتي ألحق الكثير من الضرر للكنيسة، آثاراً إيجابية على الكنيسة نفسها، على المدى الطويل”.

جاء ذلك تعليقا على اتهامات المونسنيور فيغانو للبابا بالتستر على إعتداءات جنسية في نطاق الكنيسة، الذي بلغ به الأمر مطالبة البابا بيرغوليو بالاستقالة.

وأضاف مدير تحرير مجلة (تشيفيلتا كاتّوليكا)، التي تصدرها الرهبنة اليسوعية، الأب أنطونيو سبادارو، في كلمة نشرها على (فيسبوك) الجمعة، أن “هذه الاتهامات قد أصبحت الآن اسطوانة مشروخة”، فهي تتكون من شبكة حيكت بدهاء يفيض بالكراهية والأخبار المزيفة”. وأردف “الصحافيون يقومون بعملهم، وملف فيغانو يظهر كما ما هو عليه: مصالح خفية بالتواطؤ مع وسائل إعلام كاثوليكية أمريكية زائفة، تم الكشف عنها جزئيا”. مؤكدا “لقد أصبحت المأساة مهزلة”، في إشارة الى قضية الغلمانية.

وأكد سبادارو أن “البابا يستمد الطاقة من الصدامات ويعتبرها علامة على أن عمله يثير الإزعاج”، لبعض الجهات، فـ”القوة الدافعة لبابوية فرنسيس تتجلى في تكثف ردود الفعل العنيفة التي تولِّدها، والتي تتهاوى عليه وتخترقه دون أن تزعزه”.