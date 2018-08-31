سالفيني: تعليق أو سحب حق اللجوء لمرتكبي الجرائم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تعليق أو سحب حق اللجوء من مرتكبي الجرائم من المهاجرين.

جاء ذلك تعليقا على اتهام طالب لجوء باكستاني يبلغ من العمر 25 عاماً، بالتحرش الجنسي بفتيات قاصرات في مدينة فيرمو، وسط البلاد.

وأضاف وزير الداخلية في تصريح مقتضب الجمعة، “إنها نيتي الثابتة التي سيتضمنها بالفعل، المرسوم الأمني الذي سيكون جاهزاً في أيلول/سبتمبر المقبل”، وهي “تعليق أو سحب حق اللجوء أو الحماية لأولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة”.

وذكر زعيم رابطة الشمال، أن ارتكاب هذه الجرائم “يؤدي إلى تفاقم القواعد المعمول بها حاليا، والتي تمتاز بالتساهل والتسامح”، واختتم مبينا أن هذا الأمر “قد انتهى الآن”.