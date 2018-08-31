برلمانيون إيطاليون: على وزيرة الدفاع الإحاطة عن رفض مقترحها في فيينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلمانيون إيطاليون “نرى أن من الضروري على ضوء قمة فيينا، الإستماع لإحاطة من وزيرة الدفاع إليزابيتّا ترينتا أمام لجنة الدفاع بالبرلمان، لتقديم تقرير عن بعثة صوفيا”.

وكانت وزيرة الدفاع، إليزابيتا ترينتا قد شددت، بعد نهاية اجتماع وزراء الدفاع الاوروبيين غير الرسمي في فيينا أمس الخميس، على أنه “لم يعد من الممكن لإيطاليا أن تكون ميناء الإنزال الوحيد وأن تتولى مسؤولية جميع المهاجرين ” المنقذين في إطار عملية صوفيا البحرية الأوروبية. وقالت “نجاح عملية صوفيا هي مسألة تحظى بإعتراف الجميع”، ولكن بشأن مقترح تعديل قواعد الاشتباك (تناوب موانئ الانزال) “وجدت بعض الأبواب مفتوحة وأخرى موصدة. فدول الشمال الاوروبي لم تستوعب تماما مهمة عملية صوفيا”.

وأضاف أعضاء لجنة الدفاع في مجلس النواب في بيان الجمعة، “لقد أصبحنا نشهد كل يوم من جانب السلطة التنفيذية، شعارات وإعلانات على الصحافة والشبكات الاجتماعية وغيرها”، والتي “لا تمتلك سوى طعم الدعاية وتفتقر الى النتائج تماماً”، أو “تعبّر في أسوأ الأحوال عن انعزالية ايطاليا”.

وتابع البيان “يجب على الوزيرة أن تسلط الضوء وتوضح في البرلمان، إطار تدخلات البعثة العسكرية، وفائدتها على الصعيد الأمني”، فضلا عن “الحاجة إلى وضع حد للتدفقات غير النظامية للهجرة”، فـ”من الواضح تمامًا أنه يجب إجراء تغيير على عملية صوفيا، وهذا يعتمد أيضا على دور ومصداقية السلطة التنفيذية”، التي “لم تجمع منذ المجلس الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي، سوى سلسلة من الأبواب المغلقة في وجهنا من قبل حلفائنا الأوروبيين”.