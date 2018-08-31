دي مايو: تصريحات أوتوستراد في غير محلها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو تصريحات شركة أوتوستراد لإيطاليا “في غير محلها”، من حيث أنها أوفت بكل التزاماتها.

وأضاف دي مايو على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الجمعة، أن “أوتوستراد لإيطاليا تقول أنها قد أوفت بالالتزامات الضرورية في الوقت المناسب، أي تلك المنصوص عليها في الاتفاق مع الدولة”.

وتابع “لقد أعدت قراءة كل العقد بعناية”، مشيرا الى أن “انهيار الجسر الذي تسبب في 43 حالة وفاة لم يكن منصوصا عليه في العقد”، مبينا “نحن ننتظر من الشركة الاعتذار والمال فقط”، أما “بالنسبة للبقية، فأنا أنصح أوتوستراد بالتزام الصمت”.

وخلص الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الى القول إنه “لم يعد بإمكان الإيطاليين قبول تصريحاتهم (أوتوستراد) التي في غير محلها”.