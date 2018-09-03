ليبرمان: سنتصدى للتهديد الإيراني أينما كان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إن “إسرائيل تحتفظ بحرية العمل في منع إيران من التموضع عسكريًا في المنطقة والتصدي لكل تهديد تشكله”.

وأضاف ليبرمان بمؤتمر في القدس تعليقا على تقارير عن مساعي إيران للتموضع عسكريا في سورية والعراق، أن “إسرائيل عازمة على التصدي لكل تهديد إيراني أينما كان، يجب ان يكون هذا وضحا، إننا نحتفظ بحرية العمل في هذا المضمار”.

وهذه هي اول مرة تهدد فيها إسرائيل بضرب أهداف إيرانية في العراق.

وكانت تقارير إسرائيلية وغربية قالت في السنوات القليلة الماضية إن إسرائيل ضربت أهدافا إيرانية في سورية.