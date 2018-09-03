الحكومة الإيطالية: لا تحضيرات لتدخل قوات خاصة في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الحكومة الإيطالية إنه “فيما يتعلق ببعض الأخبار التي تداولتها صحافة اليوم، فإن التحضير لتدخل قوات خاصة إيطالية في ليبيا أمر مرفوض رفضًا قاطعًا”.

وأضافت مذكرة لقصر الحكومة الإيطالية (كيجي) الاثنين، أن “إيطاليا تواصل مراقبة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية بعناية، وقد أعربت بالفعل وبشكل رسمي عن قلقها”، فضلا عن “الدعوة الى جانب الولايات المتحدة، فرنسا والمملكة المتحدة، لوقف الأعمال العدائية على الفور”.

وكان مجلس النواب الليبي، قد حذّر وفقا لمصادر إعلامية “من اندلاع حرب أهلية”، وكذلك من “فشل الانتخابات المقبلة”، على ضوء “تصاعد أعمال العنف والاشتباكات في العاصمة طرابلس”.

وقد دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان “جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنيب العاصمة وسكانها ويلات الحرب والدمار”، محذرة من أن “استمرار الاقتتال، يهدد بتدمير المؤسسات، وسيؤدي لخروج الأمر عن السيطرة”، مما “ينذر بحرب أهلية تمزق البلاد”.