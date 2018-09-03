ظريف من دمشق: يجب تطهير إدلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يجب “تطهير” محافظة إدلب في شمال غرب سورية من “الإرهابيين الباقين” ويجب أن تعود المنطقة “تحت سيطرة الشعب السوري”.

وأضاف ظريف الذي وصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم (الاثنين) في زيارة لم يعلن عنها بشكل مُسبق “يجب الحفاظ على جميع الأراضي السورية، ويجب أن تبدأ جميع الطوائف والمجموعات جولة إعادة البناء بشكل جماعي، ويجب أن يعود النازحون إلى عائلاتهم”.

ووفق مصادر مطلعة، ترتبط الزيارة بالقمة الثلاثية التي ستُعقد في طهران في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري، والتي تجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا، كما ترتبط بالتحضيرات التي يقوم بها النظام السوري والميليشيات الرديفة له والمدعومة من إيران، لشن هجوم عسكري على محافظة إدلب التي تُعتبر آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة.

ونقلت صحيفة (الوطن) التابعة للنظام، عن مصادر (دبلوماسية)، قولها إن “ظريف سيلتقي وليد المعلم، مع احتمال أن يستقبله الرئيس بشار الأسد”، موضحة أن الزيارة ترتبط “بالتحضيرات الجارية من قبل الجيش السوري وحلفائه، لاستعادة إدلب”.

وأضافت أن “هذه الزيارة تأتي قبيل القمة التي ستُعقد في إيران، في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري، بين زعماء روسيا وإيران وتركيا، ويمكن أن يتم خلالها التوصل إلى تفاهمات حول معركة إدلب المقبلة”، على حد قول الصحيفة.

ونقلت الصحيفة أيضًا، عن (مصادر خاصة متابعة للمفاوضات الروسية – التركية حول إدلب)، أن “المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا، وقادت إلى (تنازلات) تركية واسعة، تقضي بعودة المحافظة كاملة إلى حضن الدولة السورية (بالتدريج)، سواء عبر عمليات عسكرية في أطرافها، أو وفق عملية سياسية في العمق”.

ووفق المصادر، فإن “نتائج المفاوضات، التي لم تصل إلى طريق مسدود بعدُ حول (عقدة) جبهة النصرة، ستعرض على قادة قمة الدول الضامنة: روسيا وتركيا وإيران، لإقرارها وتحديد ساعة صفر العملية العسكرية للجيش السوري التي يتوقع أن تعقب القمة مباشرة”، على حد وصفها.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة (الشرق الأوسط)، عن مصادر سورية قولها إن “النظام السوري أتم انتشاره على تخوم الجبهات العسكرية التي ينوي إطلاق الهجوم نحو إدلب منها”. وأضافت: “النظام، كما علمنا، أتم استعداداته في ريف اللاذقية الشرقي، للهجوم على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، يصل منها إلى جسر الشغور… قوات النظام تنتظر الأوامر الرئاسية لإطلاق الهجوم”.

وأشارت إلى أن النظام “حشد على الجبهات كافة في الشرق والغرب والجنوب وسهل الغاب، للانطلاق بهجوم نحو مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في أرياف: حماة الجنوبية الغربية، وإدلب الشرقية والغربية، وحلب الغربية والجنوبية”.

تأتي زيارة الوزير الإيراني عقب ساعات من اجتماع جيمس جيفري، الممثل الخاص لوزير الخارجية الأميركي، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لبحث الملف السوري، وجهود مواجهة إيران.

ووفق ما قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له أمس الأحد، فإن “الجانبين (جيفري ونتنياهو) ناقشا الوضع الراهن في سورية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لوقف العدوان والإرهاب من إيران”، بحسب قناة (روسيا اليوم).

تجدر الإشارة إلى أن انفجارات ضخمة هزت “مطار المزة العسكري” التابع للنظام في دمشق، أول أمس السبت، تضاربت الأنباء حول أسبابها، إذ قال التلفزيون الرسمي للنظام: إن “الانفجارات التي سُمعت في محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق، في وقت مبكر من يوم الأحد، كانت نتيجة انفجار في مستودع ذخيرة قرب المطار، بسبب ماس كهربائي”، في حين نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول عسكري – قالت إنه مسؤول في تحالف إقليمي يدعم النظام – أن “الانفجارات ناجمة عن ضربات إسرائيلية استهدفت مطار المزة”.