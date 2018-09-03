السلطات السورية تحرم ممثلاً من المشاركة بمهرجان سينمائي في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ منعت السلطات السورية الممثل سامر إسماعيل من مغادرة سورية بسبب صدور قرار يقضي بضرورة حصول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و42 عاماً على إذن سفر من شعبة التجنيد، وحرمته من المشاركة في مهرجان “فينيسيا” السينمائي الذي سيعرض اليوم (الاثنين) وغداً فيلم “يوم أضعت ظلي” للمخرجة السورية سؤدد كعدان والذي شارك في تمثيله.

ووفق مصادر إعلامية وأخرى مقرّبة من الفنان، فإن السلطات السورية أعادته من الحدود بسبب امتلاكه إذن السفر الذي لم يكن يعر بضرورة استصداره.

وكانت السلطات السورية تكتفي سابقاً فقط بضرورة الحصول على موافقة شعبة التجنيد العسكرية لمن هم بين 17 و 42 سنة عند استصدار وثيقة جواز السفر، فيما أصبح القانون الآن يقضي بحصولهم على موافقة شعبة التجنيد عند كل تحرّك خارج سورية.

وقالت مصادر محلّية إن هذا الإجراء سيُطبّق على جميع الشبان بهذا العمر حتى لو كانوا قد دفعوا بدلاً مادياً عن خدمتهم العسكرية، فيما يُستثنى منه فقط الشاب الوحيد أو المعفى نهائياً من العسكرية لأسباب صحية.

ويأتي هذا الإجراء بسبب بحث النظام السوري عن الشباب المتخلفين عن الخدمة العسكرية للتضييق عليهم وإرغامهم على تأدية الخدمة العسكرية في صفوف قواته المسلحة بسبب النقص الحاد في أعداد الجنود والمقاتلين الذي يعاني منه الجيش السوري.

ويُشارك الفيلم الطويل “يوم أضعت ظلي” في مسابقة “آفاق” ضمن فعاليات مهرجان “فينيسيا” الدولي في دورته الخامسة والسبعين الذي انطلق في 29 آب/ أغسطس الماضي، ويُصوّر قصة سيدة تعيش في أتون حرب قادرة حتى على سرقة المخيلة والأحلام، ويبقى لها حلم وحيد يتلخص بالحصول على أنبوبة غاز للطهي لتتمكن من تحضير وجبة طعام لابنها، وتبدأ رحلة البحث عنها لتجد نفسها عالقة في طرف المدينة المحاصر حيث تكتشف أن الناس يفقدون ظلالهم في الحرب، والفيلم من إنتاج سوري لبناني فرنسي قطري مشترك، وهو من بطولة سوسن أرشيد وسامر اسماعيل وغيرهما.