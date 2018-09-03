عشراوي تدين تلويح إسرائيل بطرد (الأونروا) من القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تلويح رئيس بلدية القدس نير بركات بتقديم خطة في القريب العاجل لوقف أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس واغلاق جميع مؤسساتها بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات.

ووصفت عشراوي هذه التصريحات بـ”المتغطرسة وغير المسؤولة”، وقالت في تصريح باسم اللجنة التنفيذية “إن اللاجئين الفلسطينيين هم الضحايا الفعليين لإقامة دولة إسرائيل وهي السبب الرئيس لمعاناتهم وتشردهم، ولا يحق لها تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات (الأونروا) كما حددتها الأمم المتحدة”.

وكان بركات قد أعلن أنه سيقدم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لإخراج وكالة (الأونروا) من مدينة القدس وإغلاق مؤسساتها. وأشار إلى انه يقصد مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس حيث يعيش أكثر من 20 ألف فلسطيني.

وقالت عشراوي في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “مثل هذا التصريحات تشكل إهانةً مباشرةً واستهانًا بالمجتمع الدولي وقوانينه ومؤسساته، إضافة إلى أنها تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني”.

واعتبرت عشراوي أن هذه التصريحات “تأتي نتيجة الغطاء الأمريكي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال وقراراته الاخيرة الأحادية والمنافية للقوانين والشرائع الدولية بما فيها وقف تمويل (الاونروا) بشكل كامل وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين الأمر الذي أطلق يد إسرائيل ودعمها وشجعها على مواصلة عدوانها على شعبنا الأعزل وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى المنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها”.

وأشارت الى أن “تحركات وقرارات الادارة الامريكية هي جزء من خطتها الهادفة الى انهاء جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها القدس المحتلة، واللاجئين وحق العودة، وحل الدولتين، وحدود العام 1967، وعدم شرعية المستوطنات، وصولا إلى القضاء على فرص السلام عن طريق فرض الاملاءات والحلول الأحادية المجحفة واللاشرعية والتي تتناقض مع القانون الدولي”.

وشددت عشراوي على أنه “لا يحق للولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا ما يسمى “رئيس بلدية القدس” فرض إرادتهم على المجتمع الدولي أو استهداف مؤسساته” ، مطالبة” حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الامريكية – الاسرائيلية والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه التهديدات وإنقاذ احتمالات السلام العادل والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين”.