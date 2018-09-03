برلماني إيطالي: إضطرابات ليبيا نتيجة الإنقسامات الأوروبية بشأنها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن “ما يحدث في ليبيا في هذه الساعات هو ثمرة فاسدة للانقسامات الأوروبية”، بشأنها.

وقال رئيس لجنتي الشؤون الخارجية في شقي البرلمان بيير فرديناندو كازيني، إن “خلف كل قبيلة وكل فصيل تتحرك قوى أجنبية”، وأن “هناك وللأسف أيضاً، دول أوروبية ذات موقف مزدوج، تلك التي تدعم حكومة السراج على الواجهة، وبينما تدعم فعلياً، (الجنرال خليفة) حفتر واللاعبين الإقليميين الآخرين”.

وذكر كازيني أن “مسؤوليات فرنسا واضحة، وأوروبا مدعوة لتقديم دليل على وجودها”، وخلص إلى القول إن “الفوضى الليبية هي المثال الأول فقط لما يمكن أن يحدث لنا في عالم عولمي إن لم يكن هناك حضور لأوروبا أو لم تتحرك بأي ترتيب معين”.