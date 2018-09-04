زعيم حماس في غزة: لا نريد الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قال زعيم حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار إنه “نحن لا نريد الحرب ونحن معنيون بتثبيت وقف إطلاق النار عام 2014”.

واضاف السنوار خلال لقاء مع قطاعات شبابية في غزة اليوم “تثبيت وقف إطلاق النار يعني أننا لن نعود لمربع الحصار مطلقا، وحتى اللحظة لا يوجد اتفاق ولا صيغة اتفاق”.

واستدرك” رغم أننا لا نريد حرب لكننا مستعدون لصد أي عدوان وإننا قادرون على أن نجعل من يفكرون بذلك يندموا ندما شديدا”.

وفي إشارة إلى تصريحات أخيرة من قادة حركة (فتح)، قال السنوار “من يظن أن هناك حديث عن مطار في (إيلات) وغيرها هو جاهل ولا يعلم شيئًا. الحديث الآن يدور حول ممر مائي بين قطاع غزة وقبرص وحل مشكلة أونروا حلًا جذريًا”. وأضاف بهذا الشأن “لا أحد يتحدث عن أي اتفاقات سياسية مع الاحتلال ولو وافقنا على شروط الرباعية وتسليم الأنفاق والصواريخ لحُلت أمورنا لكننا لا نزال متمسكون بالعودة وحقوق شعبنا”.

واعتبر السنوار إن”مسيرات العودة خيارنا وخيار الفصائل وشعبنا ومثلت حالة تحدي للاحتلال ومؤامرات تصفية القضية”. وقال “مسيرات العودة أوصلت الاحتلال لقناعة بأنه لا مجال لشعبنا إلا أن ينفجر والمراهنة على خيارات ثوران أهالي القطاع تجاه المقاومة جعل الاحتلال يفكر بحلول” وأضاف”بعد مسيرة العودة بات العالم يجري مدعيا أنه يريد أن يحل مشكلة قطاع غزة وهو الذي يريد أن يحل مشكلة الاحتلال جراء حالة الضغط التي تمثلها غزة”.

وتابع “حوصرنا على مدار 12 عامًا وحرم أطفالنا من دواء السرطان أشهر وسنوات والعالم الظالم لم يعرنا أي اهتمام بينما تحرك لإيجاد حلول لأزمة الاحتلال”.

وأشار السنوار إلى أن “الضغط الشعبي القوي على الاحتلال دفع بالوسطاء لإجراء مشاورات معنا، والاحتلال لا يتحرك نحو كسر الحصار إلا تحت الضغط”.

وقال “عندما عرض علينا حل مشكلة موظفي غزة فقط رفضنا وقلنا أن المطلوب كسر الحصار عن غزة بالكامل”.

ولفت إلى أنه “بعد أن وصل مسار المصالحة لطريق مسدود كان يخطط لإحداث انفجار داخلي في قطاع غزة من عدة أطراف ولكن مسيرات العودة افشلت هذا المخطط”. وقال “كنا ندرك أن تفجير اللواء توفيق أبو نعيم (مدير قوى الأمن الداخلي) كان يهدف لتفجير المصالحة واجتزنا ذلك وأكدنا على خيار المصالحة رغم العقبات والصعوبات”.