إسرائيل: 200 غارة على أهداف إيرانية في سورية خلال 2017

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مصدر رفيع في الجيش الإسرائيلي إن “طائرات سلاح الجو نفذت نحو 200 غارة على أهداف إيرانية في سورية، خلال العام الماضي”.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن المصدر تأكيده على أن “الغارات طالت بشكل خاص اهداف عسكرية وأسلحة لحرس الثورة الإيراني في سورية”. وتابع المصدر الإسرائيلي “تم القاء 800 قنبلة على هذه الأهداف”.

ولم يسبق لإسرائيل أن اعترفت بحجم غاراتها على الأهداف الإيرانية في سورية، وإن كانت أعلنت على لسان أكثر من مسؤول فيها إنها لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سورية.

ويأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري سوري، مساء اليوم الثلاثاء أن “منظومات دفاعانا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بطائرات تسللت على علو منخفض من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة بعض مواقعنا العسكرية بمحافظتي طرطوس وحماة.”

وحسب سانا، “أكد المصدر أنه تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار”.