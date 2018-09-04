البعثة الاممية تعلن التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار بالعاصمة الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا أنه تم التوصل مساء اليوم الثلاثاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة الاممية في تغريدة “برعاية الممثل الخاص غسان سلامة تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”، جرى “توقيعه اليوم لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة”، كما يقضي الاتفاق بـ”إعادة فتح مطار معيتيقة”.

ونوه سلامة بأن اجتماع اليوم “لا يهدف لحل كل المشاكل الأمنية للمدينة ولكن للبدء في وضع الإطار الملائم لحل المشاكل”.

وكان المبعوث الأممي قد إفتتح مساء الثلاثاء اجتماعا حول الوضع الأمني في طرابلس”بحضور الأمم المتحدة وممثلين عن المجلس الرئاسي ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة المتواجدة في العاصمة الليبية وما حولها”.

ووفق بعثة الأمم المتحدة، فإن الاجتماع الذي تحضره نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، الامريكية ستيفاني وليامز، يضع “وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة” على صدر أولوياته.

واشارت مصادر طبية ليبية إلى أن حصيلة الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس، التي إندلعت منذ أيام، ارتفعت إلى 50 قتيلا على الأقل، بينهم مدنيون.