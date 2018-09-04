سالفيني وتوني بلير يستعرضان قضايا الهجرة وتنمية إفريقيا والطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني لقائه اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بـ”الإيجابي والمطوّل”.

وقد أثار الاجتماع المعني فضول الاعلام المحسوب على اليسار الايطالي، كونه يجمع بين قيادي إيطالي “يميني شعبوي” مع زعيم حزب العمال البريطاني سابقاً وأحد المدافعين عن العولمة، وتساءل صحفيون بشأن نوع الاجندة التي ستطرح للنقاش بين الرجلين.

وقال سالفيني إنه استعرض خلال اللقاء مع بلير قضايا تتعلق بـ”الهجرة ، بريكست ، وسياسات الطاقة. واقترحت مؤتمراً حول التنمية والاستثمار في إفريقيا”. وأضاف “لقد أعربنا، بصفة عامة، عن تقديرنا للإرادة المشتركة في تحقيق أشياء ملموسة”.

وكانت صحيفة (ذا غارديان) البريطانية قد ذكرت أن بلير، على الرغم من أن مكتبه لم يكشف عن أجندة اللقاء، سيناقش في روما خطط مثيرة للجدل لتوسيع خط أنابيب الغاز العابر للادرياتيكي (تاب)، الذي سينقل الغاز من أذربيجان إلى مقاطعة بوليا في جنوب إيطاليا

ونوهت بأن بلير، يعمل مستشارا لمشروع (تاب) منذ عام 2014، وهو مشروع يراهن عليه بقوة رئيس الرئيس الأذربيجاني الهام علييف.

وقالت الصحيفة إن “وجهات نظر بلير القوية حول مخاطر الشعوبية، تجعل خيار إقناع سالفيني بقيمة خط الأنابيب أمرا غير محتمل”.