برلمانية إيطالية معارضة: حكومتنا تجيد البحث عن الشجار فقط بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت برلمانية إيطالية معارضة، أن حكومة بلادها لا تجيد إلا البحث عن الشجار فقط بشأن المسألة الليبية.

وكتبت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ليا كوارتاپيللي، في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، الأربعاء إنه “بشأن فوضى ما بعد القذافي في ليبيا، نشطت إيطاليا دائما من أجل الاستقرار والسلام”، لكن “حكومة (رئيس الوزراء جوزيبي) كونتي، لا تفعل اليوم إلا الأشياء الوحيدة التي هي قادرة عليها”، وهي “البحث عن الشجار وتوجيه اصبع الإتهام نحو مذنب ما!”.

وخلصت كوارتاپيللي بالدعوة الى “أخذ زمام المبادرة السياسية مجددا والعودة إلى كوننا عنصر سلام في منطقة المتوسط”.