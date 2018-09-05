البابا: انتشار الانتحار بين الشباب لغياب الشغف بالمضي قدما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رأى البابا فرنسيس أن انتشار حالات الانتحار بين الشباب سببها غياب الشغف بالمضي قدما.

وفي تأمل للبابا خلال استقباله وفداً من راكبي الدراجات النارية الذين سيشاركون في سباق جائزة أوكتو الكبرى (Octo) القادم في سان مارينو وريفييرا ريميني (وسط)، أضاف “عندما أقرأ الأخبار عن حالات الانتحار بين الشباب، وهي كثيرة، اتساءل عمّا يحدث! ويمكنني القول على الأقل إن تلك الحياة كانت تفتقر إلى العاطفة، وأن أحداً ما لم يعرف كيف يزرع الولع بالحياة”، وكذلك “أن الصعوبات لم تواجه بهذا الشغف”.

ودعا البابا الى “العدوى بالعاطفة، فهذا العالم يحتاج إليها والى العيش بولع، وليس كمن يحمل الحياة كعبء”، بل “يجب امتلاك الشغف للتحرك إلى الأمام”.

كما ركز بيرغوليو إلى جانب العاطفة، على أن يكون الأشخاص “أبطال الحياة”، وأردف “نعم! يمكن للمرء أن يصبح بطلا في النجاح الرياضي، بطل الفريق أو أي شيء آخر”، لكن “بطل الحياة هو شخص يعيش بشغف، فمن يعيش الحياة بملئها يمكنه العيش هكذا” واختتم موصيا بـ”صفتين جميلتين: الشغف وأبطال الحياة”.