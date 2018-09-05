محكمة إسرائيلية توافق على هدم الخان الأحمر في القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، التماسات قدمها فلسطينيون ضد قرار السلطات الإسرائيلية هدم تجمع الخان الأحمر الفلسطيني، شرق القدس، وتهجير سكانه.

وافسحت المحكمة بقرارها هدم التجمع وطرد اكثر من 170 فلسطينيا يقيمون فيه ولكن بعد أسبوع من صدور القرار اليوم.

وسكان التجمع هم من البدو الذين يقيمون في خيام ومنازل من الصفيح.

وكانت المحكمة اوقفت في شهر تموز/يوليو الماضي قرار الهدم والطرد بعد التماس قدمه السكان الى المحكمة.

وقد كانت السلطات الإسرائيلية شرعت في عملية الطرد والهدم بعد قرار صدر عن المحكمة في شهر أيار/مايو الماضي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودول الإتحاد الأوروبي حذروا من أن تنفيذ قرار الهدم والطرد من شأنه أن يقضي على فرص حل الدولتين.

واعلن وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إنه سيتم إخلاء الخان الأحمر رغم إحتجاجات الرئيس الفلسطيني محمود عباس واليسار الإسرائيلي والإتحاد الأوروبي.

ويمهد القرار لتنفيذ المشروع الإستيطاني (E1) المتضمن عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية الى قسمين.