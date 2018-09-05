وزير الخارجية الفلسطيني: أمريكا بدأت تطبيق صفقة القرن تدريجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- مدريد- قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي إن الإدارة الأمريكية بدأت بتطبيق صفقة القرن تدريجيا.

وقال المالكي خلال لقاء مع وزير خارجية اسبانيا جوزيف بوريل في مقر وزارة الخارجية الإسبانية “تعمل الإدارة الأمريكية على تنفيذ صفقة القرن بشكل تدريجي ابتداءاً بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس وسحب ملف القدس من طاولة المفاوضات النهائية الفلسطينية الاسرائيلية، ومن ثم وقف التمويل الأمريكي لموزانة وكالة الأنوروا بهدف تعطيل عملها، وبالتالي سحب ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات”.

وأضاف ، بحسب تصريحه الذي وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، “كذلك الحال لموضوع الاستيطان الذي أصبحت الإدارة الأمريكية تعتبره حق للشعب اليهودي أن يبني حيث يريد على أرضه، كما ونشاهد حالياً الدفع باتجاه فصل غزة عن بقية الأرض الفلسطينية، وإقامة الكيان الفلسطيني الهزيل هناك بعد أن يتم ضم بقية أراضي الضفة الغربية وشطب القضية الفلسطينية التي تصبح قضية انسانية لا أكثر”.

وحذر المالكي من “خطورة ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة حمايتها وتوفير الامكانيات المالية الإضافية لاستمرار عملها وفق التفويض الأممي الذي أعطي لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أكد الوزير المالكي رفض التعامل مع الإدارة الأمريكية التي أكدت بهذه القرارات انحيازها الكامل مع اسرائيل وتبنيها للموقف الاسرائيلي”.

ونقل وزير الخارجية الفلسطيني عن نظيره الإسباني “تفهمه تعقيدات الموقف التي فرضته هذه السياسات الأمريكية العقيمة، وأكد استعداد اسبانيا لمضاعفة مساهماتها المالية لوكالة الأونروا، واستعدادها للعمل ضمن الاتحاد الأوروبي للبحث عن الاليات والطرق المناسبة للتعامل مع رؤية الرئيس محمود عباس للسلام والتي اطلقها في خطابه امام مجلس الأمن في العشرين من شباط الماضي. كما تم الحديث في ملف المصالحة والدور الايجابي الذي تقوم به الشقيقة الكبرى مصر في انجاح هذه الجهود”.

كما ونقاش الوزيران “اهمية اعتراف اسبانيا بدولة فلسطين، والتوقيت الحالي المناسب لذلك”، وأكد رئيس الدبلوماسية الاسبانية-حسبما نقلت عنه الخارجية الفلسطينية- “استعداده للتشاور مع بعض نظرائه الاوروبيين حول امكانية الاعتراف بشكل اوسع لتسهيل هذا الاجراء على كل دولة من هذه الدول”.