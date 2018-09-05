صحيفة إيطالية تنقل عن قيادي بـ”اللواء السابع”: هدنة طرابلس لن تصمد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نقلت صحيفة إيطالية عن ما وصفته بالقيادي في “اللواء السابع مشاة”، العقيد ناصر علي عون، أن إتفاق الهدنة الذي أعلنته بعثة الامم المتحدة مساء أمس الثلاثاء، “لن يصمد”، حيث قال “هذا سوف نراه في الأيام القادمة: فالاتفاقية ضعيفة”.

وقالت (لاريبوبليكا) أنها أجرت المقابلة مع العقيد عون من مقر قيادة مليشيا اللواء السابع، متحدثاً نيابة عن اللواء بأكمله، حيث عزا الخروج من منطقة ترهونة لـ”تنظيف طرابلس من الفساد”. وقال “نحن عسكريون، بعضنا ظل دائما في الخدمة، والبعض الآخر تم استدعائه. الهدف هو وضع حد لفساد كارتل المليشيات التي تدعم حكومة فائز السراج ، والتي أصبحت غنية، واكتسبت نفوذا خارج السيطرة”. وأضاف “المواطنون الليبيون يعيشون في حالة في غاية الصعوبة لدرجة أنه لا توجد سيولة (في البنوك) فلا أحد يطبع العملة .. ولم يعد بإمكاننا العيش في هذه الفوضى”.

ونفى القيادي في “اللواء السابع مشاة”، إنتساب المليشيا لحكومة الوفاق الوطني أو لقائد الجيش الليبي، الجنرال خليفة حفتر، حيث قال “نحن لسنا مع أي شخص. نحن كنّا قوة عسكرية إبان نظام القذافي سابقا ولا نزال قوة عسكرية. نحن ليبيون وعساكر أحرار”.

وبشأن إتهامات وجهها وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني لفرنسا بأنها وراء الفوضى في ليبيا، وفيما إذا كانت باريس تدعم هجومهم على طرابلس، أجاب “إننا نقول للوزير سالفيني أن فرنسا ضد عمليتنا (في طرابلس) ولكن لديها استراتيجية طويلة المدى وتحاول منذ فترة طويلة خلق مشاكل مع حكومة السراج. تختلف مصالح فرنسا كثيراً عن مصالحنا، فهي اقتصادية حصراً. لهذا إنهم يريدون التوسع إلى الجنوب من النيجر”.