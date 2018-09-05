وزير الداخلية الإيطالي: المخدرات حالة طوارئ حقيقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن “هناك انخفاض مثير للقلق في متوسط ​​أعمار متعاطي المخدرات، حيث تعدّ المدارس نقطة جذب لباعة الموت الذين نريد ابعادهم عنها”.

وخلال استعراضه توجيهات “مدارس آمنة”، بمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) الأربعاء، والتي ستنطلق عبر مشروع تجريبي في 15 مدينة، أوضح سالفيني أنه “سيتم تخصيص 2.5 مليون يورو ليتم استخدامها في أنظمة المراقبة الفيديوية”، وكذلك “للتوظيف المؤقت لشرطة المرور، ودفع أجور العمل الإضافي لرجال الشرطة وللحملات الإعلامية”.

وذكَّر نائب رئيس الوزراء بـ”زيادة الجرائم المتعلقة بتعاطي المخدرات بنسبة 12.5٪”، وذلك “على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو الإبلاغ عنهم ارتفع بنسبة 12.5٪، إلا أنه من المثير للقلق أن 10٪ من الجرائم تشمل القاصرين”.

وأشار سالفيني الى أن مشروع “مدارس آمنة”، يهدف إلى أن يكون “جواباً حقيقياً لحالة طوارئ حقيقية”، فلقد “انخفضت أعمار أول تعاطٍ للمخدرات في الواقع إلى 12-13 عاماً”، الأمر الذي “ينقل سوقها الى المدارس الثانوية”، واختتم مؤكداً أنه “لن تكون هناك عمليات تفتيش أو كلاب بوليسية أمام المدارس”، بل “مجرد رقابة على أساس البلاغات التي تردنا”، واختتم بالقول “سيكون تدخلا هادئا لكنه فعال، وغير عقابي، بل وقائي”.