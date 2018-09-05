إيطاليا: مؤتمر ليبيا الدولي في الثلث الثاني من نوفمبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المرجح أن تعقد الحكومة الايطالية المؤتمر الدولي المعلن حول ليبيا في الثلث الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، والذي لا تزال العاصمة روما أو مدينة باليرمو حاضرة إقليم صقلية من الاماكن المرشحة لإستضافته

وحسب مصادر ذات صلة، فإنه لم يحدد بعد يوم إنعقاد المؤتمر، الذي من المرجح أن يتم إختيارة في الفترة الواقعة ما بين 10 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وليس من المستبعد أيضا أن تستضيف المؤتمر بلدة “شياكّا” في إقليم صقلية، التي كانت تعرف عربيا بإسم “شاقة”.

وكانت الحكومة الايطالية قد أعلنت في بيان أمس الثلاثاء أنها حددت في الاجتماع الذي إلتئم برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ومشاركة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية “بعض التفاصيل حول مؤتمر ليبيا المقرر عقده في إيطاليا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل