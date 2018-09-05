نتنياهو: نتحرك بحزم ضد محاولات إيران التموضع في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تصميمه على منع ما اسماه “تموضع إيران عسكريا في سورية”.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية التي عقدت اليوم “إسرائيل مصرة على منع إيران ووكلائها من التموضع عسكريا في سورية. نتحرك بحزم ضد هذه المحاولات وأيضا ضد المحاولات لإنتاج أسلحة عالية الدقة في جميع الساحات، القريبة والبعيدة على حد سواء. سنواصل العمل هكذا من أجل ضمان أمن إسرائيل”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ 200 غارة على أهداف غالبيتها تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا منذ بداية العام الماضي.