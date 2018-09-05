وزيرا خارجية إيطاليا ولوكسمبورغ يستعرضان مستقبل أوروبا وقضايا الهجرة والوضع الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استعرض وزير الخارجية الايطالي ، إينزو موافيرو ميلانيزي اليوم الاربعاء في لقاء بالعاصمة روما اليوم الاربعاء مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية ، الهجرة واللجوء في لوكسمبورغ ، جان أسيلبورن قضايا من بينها الهجرة ومستقبل المشروع الاوروبي والأزمة الليبية.

وأشار بيان للخارجية الايطالية صدر في أعقاب اللقاء، الذي جرى في (فيلا ماداما)، إلى أن النقاش المعمق بين المسؤولين سمح بإعادة تأكيد التآذر بين الدولتين، المؤسستين للاتحاد الأوروبي، اللتان تتشاطران الالتزام بتعزيز مبادئ التضامن والتعاون الفعلي التي هي أساس المشروع الأوروبي.

وأبرز اللقاء بين الوزيرين القواسم المشتركة المتعددة في وجهات النظر حول مختلف المجالات ذات الاهتمام الثنائي. وفيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي ، تمحورت اجندة الاجتماع حول: إدارة أكثر حرصا بشأن تدفقات الهجرة مع تقاسم حقيقي للاعباء على المستوى الأوروبي، الموازنة الاوروبية المتعددة الاعوام (2021-2027) ، مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فضلا عن مستقبل منطقة اليورو.

ودوليا، ناقش رئيسا الدبلوماسية الايطالية والوكسمبورغية، على وجه الخصوص الوضع في ليبيا والعلاقات بين ضفتي شمال الأطلسي، وكذلك العلاقات مع الاتحاد الروسي وإيران.