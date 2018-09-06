إيطاليا: “هروب” لاجئين من مركز لمنظمة كاريتاس يثير جدلا بين الحكومة والكنيسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أثار “هروب” 40 مهاجرا إريترياً من مركز تديره منظمة (كاريتاس) الكاثوليكية جدلاً بين الكنيسة الايطالية وزارة الداخلية في الائتلاف الثنائي الحاكم (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال).

وكان مجلس الاساقفة الايطاليين قد وافق على استضافة 100 مهاجرا من مجمل 144 ظلوا عالقين عدة أيام على متن سفينة خفر السواحل الإيطالي (ديتشيوتي) إثر رفض السلطات الحكومية الايطالية إستقبالهم، في معركة لي أذرع مع دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بشأن توزيع وتقاسم أعباء إستضافة المهاجرين على المستوى الأوروبي.

وأعلنت وزارة الداخلية الايطالية مساء أمس الاربعاء “فرار 40 مهاجرا من البالغين الذين هبطوا من سفينة ديتشوتي واسندت رعايتهم إلى مجلس الاساقفة و إلى مركز إستقبال وسط مدينة ميسينا” بإقليم صقلية. وأضاف البيان، الذي حمل توقيع وكيلي الوزارة، “ننوه بأنه بموجب القانون، يتمتع هؤلاء الأشخاص بحرية الحركة وبالتالي لا يخضعون لمراقبة الدولة”. واضاف البيان متسائلا “هل كان هولاء حقا يائسين لدرجة أنهم فضلوا التخلي عن الطعام والمأوى المضمون للتوجه إلى مكان ما ؟. إنه دليل آخر على أن أولئك الذين يصلون إلى إيطاليا لا يهربون دائمًا من الجوع والحروب”.

وبدوره، قال المدير العام لكاريتاس ايطاليا، الأب فرانشيسكو سودّو “بوسع وزارة الداخلية أن تقول أي شيء تريده، بما في ذلك قلب الحقائق لتحقيق غاية تبتغيها. ولكن على ما يبدو أنها لم تشاهدهم”. واضاف في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية “كنت معهم ورأيت في عيونهم ليس فقط القصص المثيرة، بل الفظاعة في حياتهم ومدى اليأس الذي يشعرون به”. واردف “كيف يقولون أنهم فروا؟ الفرار من المعتقلات والسجون ولا أعتقد أن هذا هو الحال . لقد قدمنا حسن الضيافة لأولئك الذين عبروا الصحراء أولاً ومن ثمّ البحر، وكانوا في المعتقلات الليبية والآن يجدون أنفسهم يقررون بشأن حياتهم، حتى بخطوات تفتقر إلى العقلانية”.