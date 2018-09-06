وزيرة دفاع إيطاليا: لا لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا والجنرال حفتر شريك في الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت وزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية، إليزابيتا ترينتا الجنرال خليفة حفتر، المعين من مجلس النواب في طبرق قائداً عاماً للقوات المسلحة، بـ”الشريك” في عملية الحوار لتجاوز الأزمة الليبية، كما جددت رفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا حتى إذا شهدت الاوضاع هناك تدهورا جديدا

وقالت الوزيرة، في مقابلة أجرتها معها صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، إجابة على سؤال عن التصرف اللازم بعد إعلان وقف إطلاق النار في طرابلس، “نحن نتبع استراتيجية دقيقة تهدف إلى تعزيز الإطار الأمني والقدرة على الحوكمة. وأعتقد اعتقادا راسخا أنه من الضروري الآن دعم السلطات المحلية والشركات الحكومية في ليبيا”.

وبشأن فرضية حدوث تدهور جديد وما ستفعله إيطاليا، قالت الوزيرة “استبعد بشكل قاطع أي تدخل عسكري. أيضا بسبب ما يمكن أن يترتب عنه. كلنا نتذكر خطأ عام 2011 والذي أسفر عن خلق المزيد من عدم الاستقرار، ووضع إيطاليا في خطر”. واضافت ترينتا “يجب أن نتذكر دروس الماضي”.

وحول رأيها عن الجنرال حفتر، قالت “أعتقد أنه يجب اعتباره محاوراً في ليبيا ، لأنه يمثل واقع. نحن بحاجة إلى الحوار مع الجميع”.