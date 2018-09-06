إيطاليا تلمح لتقليص صفقة شراء طائرات أف-35 الامريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ألمحت وزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية إلى إمكانية تقليص عدد مقاتلات طائرات إف-35 التي اتفقت إيطاليا، في وقت سابق، على شرائها من الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها استبعدت إلغاء صفقة الشراء بأكملها.

وقالت إليزابيتا ترينتا في تصريح لإحدى قنوات التلفزة في بلادها، “التخلص من صفقة شراء مقاتلات إف-35 غير ممكن. ماذا سنفعل بتلك التي لدينا بالفعل، هل نبيعها للعروض الأفضل؟”.

واضافت المسؤولة الايطالية “إنها قصة مستمرة منذ عشرين عامًا، ومن الصعب إلغائها بشكل مفاجئ اليوم، ولكن يمكن تخفيض عدد المقاتلات”. وأشارت إلى أن صفقة الشراء “شأنها شأن النفقات العسكرية الأخرى نعمل على تقييمها. يتعين تقييم كل النفقات بناء على المصلحة الوطنية”.

ونوهت وزيرة الدفاع بأن شراء الجيل الجديد من المقاتلات الامريكية هي “عقود معقدة للغاية. إلغائها سيكلفنا قبل كل شيء من وجهة نظر الاستثمارات (في تصنيع المقاتلة) لأنها قد تمت بالفعل على المستويين العام والخاص وهذا أحد العناصر التي يجب وضعها في التقييم”.

ووفق مصادر إعلامية، فإن إيطاليا اشترت 26 مقاتلة من طراز إف-35 وتقدمت بحجوزات لأخرى بحيث يتكون أسطولها من 90 طائرة جديدة بتكلفة تبلغ حوالي 14 مليار يورو.