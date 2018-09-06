رئيس حكومة إيطاليا: قضية ديتشوتّي حجبت ما أُنجز حتى الآن بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إن “قضية السفينة (ديتشوتّي) تم تضخيمها لدرجة أنها حجبت في النهاية المسيرة التي انجرناها حتى الآن بشأن الهجرة”.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أوقفت السفينة (ديتشوتّي) في الـ20 من شهر آب/أغسطس الماضي وعلى متنها 150 مهاجراً، بينهم 10 نساء، بعد أن سمحت فقط بإنزال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

وأضاف كونتي في تصريحات الخميس، “أنا شخصيا شاركت في المجلس الأوروبي حول الهجرة وفي الاجتماع التحضيري له”، وقد “قدمنا اقتراحًا جيدًا شكّل أساسًا للنتائج التي تم تبنيها في نهاية حزيران/يونيو وتم تنفيذها لاحقا”.

هذا وقد فتح مدعي عام أغريجنتو ملفا رفعه إلى نيابة باليرمو، للتحقيق في قضية السفينة (ديتشوتّي) والتي يُتَّهم فيها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ورئيس مكتبه.

وبهذا الصدد، قال سالفيني، إن “هناك 50 صفحة من الاتهامات ضدي، 5 جرائم جنائية، بينها الإحتجاز غير المشروع لأشخاص”، والتي “قد أواجه فيها حكما بـ30 سنة سجن كحد أقصى”.