الاتحاد الأوروبي: يمكن احتجاز طالبي اللجوء عند إحتمال هربهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال الاتحاد الأوروبي إنه يمكن احتجاز طالبي اللجوء إن كان هناك مجازفة بأن يهربوا، وذلك بشأن قضية مهاجري السفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل الإيطالية الذين هربوا من بلدة روكا دي بابا (قرب روما)، التي كانت تستضيفهم مؤقتا.

هذا وقد أثار “هروب” 40 مهاجرا إريترياً من مركز تديره منظمة (كاريتاس) الكاثوليكية، جدلاً بين الكنيسة الايطالية ووزارة الداخلية في الائتلاف الثنائي الحاكم (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال)، بعد أن وافق مجلس الاساقفة الايطاليين على استضافة 100 مهاجراً من مجمل 144 ظلوا عالقين عدة أيام على متن السفينة (ديتشوتّي) إثر رفض السلطات الحكومية الايطالية إستقبالهم.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة، توف آرنست، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الخميس “لقد كنا واضحين للغاية في الأشهر الأخيرة للتأكيد على أنه، عند الضرورة، يمكن احتجاز المهاجرين لتسهيل التعرف على هوياتهم ومنعهم من الاختفاء، حتى أثناء سير إجراءات اللجوء”، وقد “طالبنا كل الدول الأعضاء بما فيها إيطاليا، بتوفير مراكز استقبال مناسبة لهذا الغرض، والتي تشمل الاحتجاز” أيضا.

وذكرت المتحدثة الأوروبية أنه “عندما يتعلق الأمر بمنع الناس من اخفاء أثرهم، يمكن احتجازهم، حتى لو كانوا قد تلقوا أمرًا بالعودة أو أثناء استكمال إجراءات منحهم اللجوء”. واختتمت بالقول “طلبنا من الدول الأعضاء القيام بذلك، بما فيها إيطاليا”.