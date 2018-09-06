يونكر: تصريحات مطمئنة من الحكومة الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب روكسل- وصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر التصريحات الأخيرة لنائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو بـ”المطمئنة”، التي أكد خلالها القياديان في الائتلاف الثنائي الحاكم (خمس نجوم-رابطة الشمال) الإلتزام بمعايير الاستقرار المالي الأوروبي بعدم تجاوز العجز في الموازنة العامة الوطنية، لسقف الثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

ولكن يونكر شدد في تصريح للصحفيين بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل على أن الإلتزام بمعايير الاستقرار المالي “أمر طبيعي، لأنه لا يعني أي شيء آخر سوى تطبيق القانون وأنا لا أفعل شيئا بخلاف تطبيق القانون”.

وكان دي مايو، وزير التنمية الاقتصادية والعمل، قد أعلن أمس الاربعاء أن “الموازنة القادمة ستبقي الحسابات العامة تحت السيطرة ولكنها ستكون شجاعة: إنها ستطمئن الأسواق ، ولكن أيضاً الأسر المحتاجة، التي لا يستطيع أبناؤها العثور على وظيفة”.

يشار إلى أن إيطاليا ترزخ تحت وطأة الدين العام الذي يفوق سقف الـ130% من الناتج المحلي الاجمالي