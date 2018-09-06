وزير خارجية إيطاليا: هدف الهدنة في طرابلس إعادة إطلاق الحوار بين الليبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، أن “الهدف من الهدنة” المعلنة في طرابلس بوساطة الامم المتحدة، والتي “نأمل أن تستقر، هو إعادة إطلاق الحوار” بين الفرقاء في ليبيا.

وقال في جلسة استماع الخميس أمام لجنتي الخارجية والدفاع في البرلمان الايطالي بشقيه النواب والشيوخ، إن “إيطاليا تعتزم الحوار مع الجميع، والهدف هو المحاولة قدر الإمكان للمساهمة في تسوية الوضع الذي لا يزال معقدا”. وأردف “نتحدث بالفعل منذ مدة مع جميع الجهات الفاعلة، ولم نستبعد أحد” في طرابلس وفي شرق ليبيا وجنوبها.

وبشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية، التي من المؤمل إجرائها بنهاية العام، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نحن نرى أن موعد الانتخابات تقرره الشعوب وحدها وفي الوقت المناسب”، مضيفا أنه “ما يثير الفضول أن يحدد من الخارج” موعدًا لها، في إشارة إلى موعد العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل الذي أقره مؤتمر باريس في أيار/مايو الماضي.