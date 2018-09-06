محكمة إيطالية تعلن مصادرة أموال تعود لرابطة الشمال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أمرت محكمة الاستئناف بـ”الحجز التحفظي بهدف مصادرة مباشرة أيضا للأموال المودعة والتي سيتم ايداعها، على الحسابات الجارية والودائع المصرفية التابعة أو المرتبطة بحزب رابطة الشمال، (الشريك بالإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم)، والتي تقترب من 49 مليون يورو”.

هذا ما توصَّل إليه قرار محكمة الاستئناف، أو المراجعة التاريخية، الذي اطلعت عليه وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، والذي وافق بموجبه قضاة محكمة جنوة اليوم، على طلب الطعن المقدم من قبل النيابة لمصادرة أموال رابطة الشمال.

وكانت محكمة النقض قد أمرت في نيسان/أبريل الماضي بالمراجعة، بعد قبولها طلب المدعي العام بمصادرة أموال من حزب رابطة الشمال، بالإضافة إلى تلك صودرت حتى الآن، والتي تبلغ نحو 3 ملايين، في حين أن خزائن الحزب، وفقا لأحدث البيانات المالية لرابطة الشمال، تحتوي على 4186849 يورو في الحسابات المصرفية والودائع البريدية، بينما تشير البيانات المالية لعام 2017، الى عجز بقيمة 1151960 يورو في ميزانية الحزب.

وأشار التقرير المالي الذي اطلعت عليه وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الى أن “هناك مبلغ 3043140 يورو من سيولة نقدية متاحة في الميزانية الأولى لحركة (رابطة لأجل سالفيني رئيساً للوزراء) السياسية الكونفدرالية، وهي جمعية سياسية سيادية أسسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني في نهاية العام الماضي (في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017)، والتي تتعايش مع رابطة الشمال في الوقت الراهن.