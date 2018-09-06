وزيرة الدفاع الإيطالية: نرغب بمواصلة دور رائد في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إن “إيطاليا تلعب دورا رائداً في ليبيا وتعتزم الاستمرار بذلك”.

وأكدت الوزيرة ترينتا خلال جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، أن “استقرار هذا البلد يعدّ في الواقع أمراً أساسياً بالنسبة لنا للسيطرة على تدفقات الهجرة”، وكذلك “لمواجهة الإرهاب الذي يجازف بالتجذر في المناطق التي تفتقر الى سيطرة مركزية”، فضلا عن “أمن الطاقة الخاص بنا”.

وأوضحت وزير الدفاع أن “المشهد الذي نَصِفه اليوم لا يرانا مجرد متفرجين في ليبيا، كما كنا مع الحكومة السابقة، بل جهة ريادية فاعلة”، ردا على احتجاجات من قبل وزير الداخلية السابق ماركو مينيتي بهذا الصدد.