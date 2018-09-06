برلماني إيطالي: تدخل السكك الحديد لإنقاذ أليتاليا أمر مثير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي إن “من المؤكد أن موضوع”، تدخل مديرية السكك الحديدية لإنقاذ أليتاليا، يعدّ “أمراً مثيراً للاهتمام، وسنطلب المزيد من المعلومات”، بهذا الشأن.

وكان مدير هيئة السكك الحديد، جانفرانكو باتّيستي قد قال في مقابلة مع صحيفة (إل سولي 24 أوري) أن لدى المديرية “اهتمام بالانضمام إلى أليتاليا”، الناقل الإيطالي السابق الذي يواجه صعوبات مالية.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، أضاف رئيس لجنة النقل والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بمجلس النواب أليساندرو موريلي، أن “الشرط هو أن تكون هناك خطة صناعية قوية، بما يتفق مع تطور شبكة السكك الحديدية المحلية”، وهو “قطاع مهم يهدف إلى إعادة أليتاليا إلى مجدها السابق”.

وخلص رئيس لجنة النقل بمجلس النواب (المنتمي الى رابطة الشمال)، الى القول “على أي حال، إن اضطررت للاختيار بين مجموعة Fs-Anas (التي تجمع هيئة الطرق والجسور بالسكك الحديدة) ومجموعة Fs-Alitalia (التي تجمع أليتاليا والسكك الحديدة)، سأختار الأخيرة دون أدنى شك”.