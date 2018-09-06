كونتي: قرارنا ثابت بشأن شركة أوتوستراد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن القرار النهائي للحكومة بشأن منح الامتياز لشركة أوتوستراد لإيطاليا “بالتأكيد سوف يكون حازما وحاسما”، فـ”نحن لا تقدم تنازلات لمتعهد ما إزاء مأساة مثل هذه”، في إشارة الى انهيار جسر جنوة.

وكان سقوط جسر موراندي في الـ14 من شهر آب/أغسطس الماضي، والذي يمر فوق أحياء سكنية في مدينة جنوة (شمال)، قد أدى الى مقتل 38 شخصا وجرح العشرات وتشريد المئات وفقا لآخر الإحصائيات.

وذكّر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بأنه “شرع بإجراءات سحب امتياز أوتوستراد لإيطاليا” وأن “الإجراء مستمر”. وأردف “لا أستطيع البت في نتائج، لأننا تلقينا أمس فقط، رداً من شركة الطرق السريعة الإيطالية ونحن نقوم بتقييمها، وسنشرع بوضع نتيجة نهائية نتخذ على ضوئها قرارًا حكوميًا”.

ووفقا لمصادر قضائية، فـ”هناك 20 شخصا مسجلين على قائمة المشتبه بهم في كارثة انهيار جسر موراندي في جنوة بالإضافة إلى شركة أوتوستراد”. أما قائمة الجرائم المحتمل توجيهها فهي “القتل الخطأ، التسبب بكارثة تحت طائلة المسؤولية، تهديد سلامة النقل وانتهاك قواعد السلامة”.