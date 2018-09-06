موافيرو: التطرف في ليبيا خطر كبير وعدو للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي من أن في ليبيا، هناك “عدو للجميع”، يتمثل بالأصولية والتطرف.

ورأى الوزير ميلانيزي أن “المجازفة تكمن بأن يشكل (التطرف) شيئا خطيراً للغاية”، مبينا أن “هذه ليست هي الحالة، وأريد أن أتجنب سوء الفهم، لكننا لا نغض نظرنا”، فـ”هناك عدو للجميع في ليبيا”، وهو “عدونا وربما عدو ليبيا نفسها”، بل “وكذلك عدو أولئك الذين لا يدركون هذا الأمر”، بدءاً “من المجتمع الدولي”.

وأكد وزير الخارجية في جلسة استماع بمجلس النواب الخميس، أن “الخطر هو التطرف والأصولية”، مبينا أن “الأمر لا يقتصر على مسألة الندّية، المشاحنات والتنافس مع هذا البلد الأوروبي أو ذاك”، أو “غياب أو حضور الاتحاد الأوروبي”، والذي ” أقوله بصراحة، بقلب غير سعيد بشكل خاص”، حيث “يمكن قول أي شيء، عدا إنه حاضر في سيناريوهات الحرب كإتحاد”، كما أن “المسألة لا تتعلق حتى بهذا الفصيل أو ذاك”.

واختتم رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالقول “إن الخطر الأكبر هو ما أسميه خطر حقا، لانه كذلك بالفعل”، والذي “يجب علينا أن نفعل كل ما بوسعنا بواقعية وديناميكية، لتجنب أن تكون هذه هي النهاية”، وهي أن “يولد شيء خطير على بعد بضع مئات الأميال قبالة الساحل الإيطالي”.