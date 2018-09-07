البابا: المهاجرون تحدٍ للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد البابا فرنسيس أن “المهاجرين اليوم يمثلون تحديًا كبيرًا للجميع”.

وأشار البابا في مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري) الجمعة، “إن الفقراء الذين يتحركون (في إشارة الى الهجرة)، يثيرون الرعب بشكل خاص لدى الشعوب التي تعيش في رخاء”، ومع ذلك “لا يوجد مستقبل سلمي للبشرية إلا في قبول التنوع والتضامن والنظر الى الإنسانية كأسرة واحدة”.

وأوضح فرنسيس أن “الأمل هو الدافع الكامن في قلب من يهجر منزله، أرضه وأحيانا عائلته وأقاربه، للبحث عن حياة أفضل وأكثر جدارة لنفسه ولأحبائه”. وأردف “إنه أمل لا يعكس فضيلة بالنسبة للأشخاص ذوي البطون الممتلئة، ولهذا فإن الفقراء هم في طليعة حاملي الأمل وأبطال التاريخ”.

وتأمل البابا بـ”كيفية تحقيق طريق تكامل، قادر على تجاوز المخاوف والقلق الحقيقيين”، بالقول إن “من الضروري أن يحترم المهاجرون ثقافة وقوانين البلاد التي تستقبلهم، ليعدّوا معاً، طريقاً مشتركة للتكامل والتغلب على كل المخاوف والقلق”.

واختتم بيرغوليو بالقول “أعهد بهذه المسؤوليات أيضًا إلى حكمة الحكومات، لكي تتمكن من إيجاد طرق مشتركة لتقديم استقبال كريم للعديد من الإخوة والأخوات الذين يأتون طلباً للمساعدة”.