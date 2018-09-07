رئيسة إيني: استمرار التوتر في ليبيا قد يؤثر سلبا على أنشطتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كومو- حذرت رئيسة مجموعة إيني الايطالية للطاقة، إيمّا مارتشيغاليا من آثار سلبية محتملة على أنشطة المجموعة حال إستمرار التوتر الأمني الحالي في ليبيا.

وقالت، في تصريح للصحفيين على هامش أعمال منتدى أمبروزيتي الاقتصادي السنوي المقام على ضفاف بحيرة كومو (شمال إيطاليا)، “إذا ظل الوضع متوترا، على المدى المتوسط، ربما يوِّلد مشاكل لـ إيني في ليبيا”، إلا أنها نوهت بأن الوضع تحسن بفضل الهدنة “، في إشارة إلى إتفاق وقف إطلاق النار المعلن في منطقة طرابلس بوساطة بعثة الامم المتحدة.

وجددت رئيسة المجموعة، المستثمر الاجنبي الأول في قطاع النفط في ليبيا، “على المدى المتوسط، إذا بقي الوضع هكذا، قد تكون هناك مشاكل. ومع ذلك فإن حجم إنتاجنا من المحروقات ليس بعيدا عن المستويات الأولى (قبل الحرب)، فهو أدنى منها قليلاً، حوالي 270 ألف برميل في اليوم”