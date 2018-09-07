وزيرة دفاع إيطاليا: نحن أصدقاء وأبناء عمومة ومنافسون ومتعاونون مع فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، إلى تعاون بين روما وباريس لحل الازمة الليبية .

وتناقلت وسائل إعلام محلية عن ترينتا قولها، خلال جلسة استماع أمس الخميس أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الايطالي، “مع فرنسا، نحن أصدقاء وأبناء عمومة ومنافسون ومتعاونون” في ذات الوقت. وأضافت “ينبغي الحوار مع فرنسا، ولكن عليها أن تحترمنا”.

واشارت وزيرة الدفاع الايطالية إلى أنها “تحدثت كثيراً” مع نظيرتها الفرنسية في اجتماع وزراء الدفاع الاوروبيين غير الرسمي، الذي إنعقد في فيينا الأسبوع الماضي. وأردفت “ليس صحيحا أننا ضد فرنسا. نحن نتعاون معها، ولكن في بعض الاحيان علينا قول الأشياء بصراحة. علي أن أقول ما حدث في عام 2011 ؟ أم ينبغي إزالة الذاكرة. لا يجب أن أزيل الماضي بل علي دراسته وتحليله والسعي لعدم تكرار أخطاء الماضي”.

وقالت “ينبغي علينا نتفق بشأن ليبيا. نحن ندافع عن صناعتنا الوطنية وهم يدافعون عن صناعتهم. هناك أوقات تصطدم حتما فيها المصالح”.