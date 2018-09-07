البابا: العمل يخلق المال الحقيقي وليس المال نفسه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال البابا فرنسيس إن “من الخطأ الإعتقاد بأن المال يولّد المال”، فـ”المال الحقيقي يخلقه العمل”.

وأضاف البابا في مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري) الجمعة، أن “وراء كل نشاط هناك إنسان، وليس هناك نشاط لا ينشأ عن الإنسان”، مبينا أن “مركزية النشاط المالي الحالية من ناحية الاقتصاد الحقيقي ليست عشوائية”، فـ”وراء ذلك هناك اختيار شخص ما يعتقد خطأً أن المال يصنع بالمال”، لكن “المال الحقيقي يُوجده العمل”.

وأوضح فرنسيس أن “العمل هو الذي يمنح الكرامة للإنسان، وليس المال”، لافتا الى أن “البطالة التي تؤثر على العديد من الدول الأوروبية هي نتيجة نظام اقتصادي لم يعد قادراً على خلق العمل، لأنه وضع صنمًا في الوسط، اسمه المال”.

وأشار البابا إلى “العمل والعبقرية الخلاقة كأساس لنظام اقتصادي جديد، ولاقتصاد صحيح، غير منفصل أبداً عن معنى ما يتم إنتاجه، والذي يعتبر الهامش الاقتصادي حقيقة أخلاقية دائمًا، مستوحاة من قيم الإنسانية لتجاوز ثقافة الإقصاء”.

وذكر البابا أن “أولئك الذين يتم استبعادهم لا يُستغلون، بل يُرفضون تمامًا، أي أنهم يعتبرون فائضًا، ثم يُخرجون من المجتمع، ولا يمكننا تجاهل حقيقة أن هذا الاقتصاد المنظم يقتل، لأنه يركز على المال ويطيعه فقط”.

وأشار بيرغوليو الى أن “التصرف على نحو جيد في مجال احترام كرامة الناس، واتباع الصالح العام، أمر جيد بالنسبة للشركات”، واختتم بالقول إن “هناك علاقة متبادلة دائماً بين عمل الإنسان والشركة، وعمل الإنسان ومستقبل المؤسسة”.