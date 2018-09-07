موافيرو: إيطاليا تتطلع إلى مستقبل شعاره النمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تشيرنوبيو – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن “نية إيطاليا تكمن في النظر إلى الأمام والتطلع إلى مستقبل شعاره النمو”.

وفي إطار مشاركته بمنتدى (أمبروزيتّي) الإقتصادي، المنعقد بمدينة تشيرنوبيو في مقاطعة لومبارديا (شمال) الجمعة، التزم الوزير ميلانيزي بـ”إفهام” جمهور المنتدى من رواد الأعمال بأن “هذا هو هدف الحكومة الحالية”.

وقال الوزير موافيرو في تصريحات للصحفيين، إنه “فيما يتعلق بمستقبل إيطاليا فإن الشعور هو أن يُفهم هنا، حيث يوجد جمهور ملتزم بعالم الأعمال، أن نية إيطاليا هي النظر إلى الأمام والتطلع إلى مستقبل شعاره النمو”، وكما “قلنا في اليوم السابق في نهاية الاجتماع، فإن مستقبل النمو يكمن في الاستقرار، ونحن نؤمن حقا ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، ونقاش اليوم يشجعني في هذا الاتجاه”.

من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الى أن المستقبل الأوروبي “معقد للغاية”، فـ”هناك العديد من الأحداث، النقاش حول الميزانية الأوروبية، الوضع المعقد الذي تكافح أوروبا فيه لأجل إيجاد توليفة تتمثل بموضوع الهجرة، ونحن سنواصل التأكيد على مواقفنا بشأن الأخيرة، وهو إيجابي بالنسبة لأوروبا أيضا”، واختتم بالقول إن “ذلك من أجل امتلاك سياسة هجرة حقيقية”.