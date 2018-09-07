جمعية كاثوليكية: تدخل فوري في أفريقيا وبمخيمات اللاجئين لضمان المستقبل والسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت جمعية كاثوليكية إن “هناك حاجة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان مستقبل ملايين الأطفال”، وبشكل خاص “في إفريقيا وبمخيمات اللاجئين”.

وفي اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يحتفل به يوم غد 8 أيلول/سبتمبر، ناشدت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، “الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمعات ككل، لكي لا يُنسى 800 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، الذين ما يزالون محرومين من الحق الأساسي في التعليم”.

وذكرت الجماعة في بيان الجمعة، أن “الوضع خطير بشكل خاص في أفريقيا وفي مخيمات اللاجئين”، حيث “هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات لأنه، كما أشارت اليونسكو في الموضوع الذي اختارته لهذا العام، فإن الدفاع عن السلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحو الأمية، فضلاً عن تنمية كل الأمم”.

وتابعت “ستواصل جماعة سانت إيجيديو التي تواصل هذه الحملة في جميع القارات، التزامها من خلال برنامج (برافو) وباقتناع متزايد، بتسجيل النفوس في إفريقيا”، فـ”بدونه، يكون ضمان الحق في التعليم مستحيلا أيضًا”، وكذلك بـ”مدارس السلام للأطفال في ضواحي العالم، حيث يتعلم المرء أبجدية اللغة الخاصة به إلى جانب التعايش”، كما في “المدارس التي فتحت في بعض مخيمات اللاجئين في أوغندا، الكونغو وبنغلادش لصالح شعب الروهينغا”.

وخلصت سانت ايجيديو الى القول إن “من الضروري أن نبدأ مرة أخرى من تعليم القراءة والكتابة”، وأن “نقدم قبل كل شيء، مستقبلاً مختلفاً للأطفال الذين لم يروا المقاعد المدرسية أبداً والذين يواجهون في حالات كثيرة، المصير الدرامي للالتحاق بركب الجنود الأطفال”.