سالفيني: وقف بعض مهاجري ديتشوتّي الذين فرّوا من مركز إقامتهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه “تم اقتفاء أثر بعض المهاجرين الذين كانوا على السفينة (ديتشوتّي) في روما”، بعد فرارهم من مركز إقامتهم.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن المهاجرين “يرفضون المساعدة ويريدون التجوال في الشوارع بحرية، بدون وثائق ودون أن يأبهوا لأحد”، وهكذا “لدينا تأكيد بأن قصة البؤساء الفارين من الحرب هي مجرد مهزلة”.

وتابع سالفيني “في الوقت الذي تعدّ فيه فرضية أنني اعتقلتهم دون مبرر، محض خيال”، فإن “المعتقلين الوحيدون هم الإيطاليون، ضحايا الهجرة غير النظامية”، تلك “الهجرة التي سنواصل محاربتها”.

وأكد زعيم رابطة الشمال في تصريح مقتضب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، أن “المهاجرين الستة عشر الذي أوقفوا هذا الصباح، كانوا قد نزلوا جميعا من على متن السفينة (ديتشوتّي)”، التابعة لقوات خفر السواحل.