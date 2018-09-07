وزير خارجية إيطاليا: سنواصل تأكيد مواقفنا من الهجرة بالمحافل الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تشيرنوبيو – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إنه فيما يتعلق بقضايا الهجرة “سنواصل تأكيد مواقفنا” في محافل الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار مشاركته بمنتدى (أمبروزيتّي) الإقتصادي، المنعقد بمدينة تشيرنوبيو في مقاطعة لومبارديا (شمال) الجمعة، أكد وزير الخارجية أن “هذه المواقف إيجابية بالنسبة لأوروبا أيضا، لكي “تعمد الى وضع سياسة هجرة حقيقية”.

أما بالنسبة للاقتراحات الخاصة بالميزانية متعددة السنوات لأوروبا، فقد وصفها ميلانيزي بأنها “ليست كافية”. وقال “قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات رسمية قبل الصيف، ونعتقد أن إطار الموازنة متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي الذي تم تقديمه، غير ملائم للتحديات التي تواجهها أوروبا”، لذا “يجب علينا العمل على طريقة يتم بها تغذية هذه الميزانية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إنه “على وجه الخصوص، إن أردنا وضع سياسة هجرة جادة من خلال إجراءات تنموية واستثمارية قوية في بلدان منشأ المهاجرين، فإننا بحاجة إلى موارد أكثر من تلك المقررة حاليا”.