سالفيني يعتبر التحقيق معه في قضية مهاجري ديتشوتّي “ميدالية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن التحقيق بشأني في قضية احتجاز مهاجري السفينة (ديتشوتّي)، “سأعلقها ميدالية” على صدره، “وسأمضي قدما”، على طريق محاربة الهجرة غير النظامية.

وفي رسالة فيديوية من مكتبه في مقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي)، بثها الجمعة على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، علق سالفيني على الرسالة التي تلقاها من النائب العام في باليرمو، الذي يبلغه بالتحقيق عنه في القضية المذكورة.

وتابع سالفيني “بما أنها المرة الأولى التي أتلقى فيها إشعاراً قضائياً، فإننا نقرأه معاً”، قال ذلك وهو يهم بفتح المغلف الأصفر المرسل من مدعي عام باليرمو فرانشيسكو لو فوي، الذي يبلغه فيها أنه فتح ملفًا لقضية المهاجرين الذين، لم يسمح لهم لعدة أيام، بالنزول من على متن السفينة (ديتشوتّي).