الرئيس العراقي: نتابع باهتمام بالغ تطور الاوضاع الراهنة في البصرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قال رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم “نتابع باهتمام بالغ وأولا بأول تطور الاوضاع الراهنة في محافظة البصرة نتيجة تواصل تظاهرات المواطنين احتجاجا على استمرار تدهور خدمات الماء والكهرباء وانتشار البطالة والفقر”.

وأشار الرئيس العراقي في بيان الجمعة، الى أن هذه التظاهرات “تفاقمت خلال الايام الاخيرة بسبب زيادة ملوحة مياه الشرب وتلوث مياه شط العرب، لتؤدي الى بعض المواجهات المؤسفة مع القوات الامنية، ما أسفر عن وقوع قتلى واصابات بين ابنائنا المتظاهرين، الذين اندفع بعض الغاضبين منهم الى اضرام النار في بعض المواقع والممتلكات الحكومية”.

وتابع “اننا واذ نبذل جهوداً دؤوبة على كافة المستويات من اجل تحقيق إجراءات سريعة وواقعية وفورية لمعالجة هذه الازمة ولتلبية المطالب المشروعة لأبناء البصرة بتحسين شروط حياتهم الخدمية والاقتصادية ومعالجة مظاهر الفساد والاحباط في مختلف المجالات الخاصة بهم، نهيب بكافة أبناء شعبنا في البصرة لا سيما المتظاهرين المحتجين إلى تغليب الهدوء والتحلي بضبط النفس وتجنب التصادم مع القوات الامنية وعدم الأضرار بالمواقع الحكومية”.

وأردف الرئيس معصوم “كما ندعو السلطات الأمنية الى التحقيق العاجل بالمسؤولية عن مصرع المتظاهر ياسر مكي الكعبي، وكل ضحايا التظاهرات الاخيرة من المواطنين العزل”، فيما “ندعو الحكومة المحلية في المحافظة والحكومة الاتحادية الى العمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، واتخاذ خطوات سريعة وعملية لتحسين الخدمات، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والخدمات العامة، ومعالجة الصعوبات التي يقاسي منها المواطنون في مختلف مناطق المحافظة”.

وقال رئيس الجمهورية “اننا اذ نبتهل الى الله بالشفاء العاجل للمصابين، واذ نطالب القوات الامنية في البصرة بحماية أمن المواطنين وضمان حق المتظاهرين بالتعبير السلمي عن مطالبهم ومشاعرهم، نشدد على منع حرف التظاهرات عن مسارها الصحيح، كما ندعو المتظاهرين الى تجنب التصادم مع القوات الامنية الموجودة من اجل حماية أمنهم ومصالحهم أساساً”. كما “نجدد التأكيد الثابت على الضرورة القصوى لحل كافة المشاكل على أساس ضمان الحقوق الدستورية واحترام القوانين السائدة، ونشدد على ضرورة عودة حياة المواطنين في محافظة البصرة الى حالتها الطبيعية بشكل عاجل ودائم”.

وخلص رئيس الجمهورية الى القول “اننا نأمل واثقين أن يراعي الجميع كل ذلك وأن يسعوا معاً من أجل عمل جاد ومثابر على ضبط النفس واتاحة الجو المناسب لحلول سلمية بناءة ودستورية، تحمي المصالح الوطنية العليا بموازاة تلبية حقوق المواطنين وتحسين ظروف حياتهم اليومية”.