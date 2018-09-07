موافيرو: الوضع جسيم بليبيا لكن الهدنة فاعلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تشيرنوبيو – رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أن ليبيا تشهد “وضعاً جسيماً، لكن الهدنة فاعلة”.

ورداً على أسئلة الصحفيين على هامش منتدى (أمبروزيتّي) الإقتصادي، المنعقد بمدينة تشيرنوبيو في مقاطعة لومبارديا (شمال) الجمعة، أضاف الوزير ميلانيزي أن “ليبيا تعيش سيناريو أزمة قاسية، لأن هناك حالة صراع، لكننا نعتقد على أية حال، أن العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ليس إيجابيا فقط”، بل “أثبت على أرض الواقع، أنه قادر على التوصل إلى نتيجة: الهدنة، التي مثلها مثل كل الهدنات، تمرّ بلحظات هشاشة، لكنها فاعلة”، وهذا “يدل على إرادة للوصول إلى استقرار البلاد”.

وقال الوزير موافيرو “إننا نرى أن الإستقرار هو الأساس للتمكن من تنفيذ ذلك الموعد العظيم للديمقراطية، أي الانتخابات”. وعند سؤاله عما اذا كانت حكومة (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز) السراج في حالة عزلة، أجاب “إنها الحكومة المعترف بها بصورة مشروعة، في وضع معقد مثل هذا السيناريو الليبي”، فـ”الفئات التي نطبقها بشكل طبيعي في واقعنا، تتم قراءتها وتحليلها بطريقة مختلفة”، في ليبيا.

واختتم رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالقول “نحن نعتقد أن هناك وضعاً صعباً، من المهم فيه مواصلة الحوار مع الجميع، وبشكل خاص مع أولئك الذين يمثلون المؤسسات التي تعترف بها الأمم المتحدة”.