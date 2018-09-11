إيطاليا: تصريحات باشيليت عن المهاجرين لا أساس لها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت إيطاليا على لسان وزارة خارجيتها إن “التصريحات التي أطلقتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، غير لائقة، لا أساس لها من الصحة وغير عادلة، فيما يتعلق بالتخلف الإيطالي المزعوم عن احترام حقوق الإنسان للمهاجرين”.

واضافت مذكرة نشرتها وزارة الخارجية الليلة الماضية، أن “إيطاليا ملتزمة منذ سنوات بعمليات الإنقاذ ونجدة الناس في البحر الأبيض المتوسط​​، والتي كانت وما تزال تترتب عليها تبعات سياسات استقبال أول مرهقة ومعقدة على التراب الوطني”، فـ”في هذه العمليات، تحملت إيطاليا معظم التكاليف من حيث استخدام الموارد البشرية المالية، وقبل كل شيء، الأثر الاجتماعي لظاهرة الهجرة”.

وتابع البيان “علاوة على ذلك، فإن إيطاليا قد اتخذت إجراءات ملموسة لدعم بلدان منشأ وعبور المهاجرين، بمشاريع تعاون ومساعدة في مختلف القطاعات”، تمتد “من مراقبة الحدود إلى التدريب والتعليم والأمن، الصحة والطوارئ الغذائية”، وذلك “لتحسين الظروف المعيشية في معسكرات الاستقبال”.

وذكر البيان أن “شرائح المجتمع المدني الإيطالي تشارك في العديد من المبادرات، التي تتميز بنهج المعونة للمهاجرين وتهدف إلى حماية حقوق ومصالح من يقومون برحلات مروعة ويسقطون ضحايا للمستغلين والمتاجرين بالبشر على أمل حياة أفضل، بعيداً عن الحروب والدمار والفقر والمجاعة”.

كما أشارت مذكرة وزارة الخارجية الى أن “ايطاليا حثت المنظمات الدولية المنتمية إليها، للمشاركة في جهودها بروح تضامن عادل وملموس”. لقد “سلطنا الضوء أكثر من مرة على مأساة الهجرة وأثرها في أوروبا، لأننا نؤمن بأنه ينبغي تنشيط الاتحاد الأوروبي من خلال تقاسم أكثر فعالية وحقيقية مما قام به حتى الآن”.

وذكَّر البيان بأنه “تم توعية الأمم المتحدة، وقد نقلنا على وجه الخصوص موضوع أولوية الهجرة في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحاولنا دفع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة – مفوضية حقوق اللاجئين ومنظمة الهجرة العالمية قبل كل شيء – لتكثيف تحركها وجعل حضورها الواجب وعملها، أكثر كفاءة وانتظاماً وانتشاراً في بلدان منشأ المهاجرين، في ليبيا، في بلدان العبور، وأخيراً في البلدان التي يصل منها المهاجرون إلى أوروبا”، مبينا أن “إيطاليا مستعدة لمناقشة النتائج الحقيقية لعمل الأمم المتحدة وتأثيرها الفعلي بما يتناسب مع ضخامة تدفقات الهجرة التاريخية”.

وخلص بيان (فارنيزينا) إلى القول إن “بعض البيانات قد تساعد المفوضة السامية الجديدة على فهم أفضل”، فقد “أنقذت إيطاليا عشرات آلاف الأشخاص في البحر المتوسط​​، في أغلب الأحيان بمفردها، كما تم الاعتراف بذلك مرارًا، من بين أمور أخرى على أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي”.

وذكر أنه “بفضل مساهمتنا الحاسمة، هناك انخفاض بنسبة 52٪ لضحايا تحطم سفن الهجرة في البحر المتوسط ​​منذ بداية عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. ونحن فخورون بأن جهودنا الإنسانية، السياسية، الدبلوماسية، المالية وموادنا، قد أدت إلى تراجع نسبة تدفقات الهجرة على السواحل الإيطالية بـ80%، وبالتالي السواحل الأوروبية، في الأشهر الـ12 الماضية”.