وكيل وزارة الدفاع الإيطالي في سيول لمنتدى “حوار الدفاع 2018”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصل وكيل وزارة الدفاع الإيطالية انجيلو توفالو إلى عاصمة كوريا الجنوبية سيول لتمثيل إيطاليا، وعلى وجه الخصوص، وزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا، بإلقائه كلمة في الدورة السابعة لمنتدى “حوار الدفاع 2018”.

وقالت مذكرة لوزارة الدفاع إنه “كان باستقبال توفالو، السفير الإيطالي في العاصمة الكورية ماركو ديلا سيتا”.

وبهذا الصدد، ذكر المسؤول الدفاعي أن “المنتدى فرصة لبلادنا للمشاركة في حدث متعدد الأطراف بأعلى المستويات، لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الآسيوي في منطقتي شمال الشرق والمحيط الهادئ”.

ولفت توفالو الى أنه “بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، فسأشارك أيضاً في مجموعة العمل السيبرانية”، كما “ستشهد الاجتماعات المختلفة اتفاقيات تعاون في قطاع المواد والتعاون التقني الصناعي بمجال الدفاع، باعتباره موضوع البحث الرئيسي”.

وخلص وكيل وزارة الدفاع الى القول إنه “علاوة على ذلك، يستبق الحدث زيارة الرئيس الكوري مون لإيطاليا، التي ستكون أيضا فرصة لتوقيع الاتفاق الحكومي الدولي في قطاع الدفاع بين حكومتنا وحكومة جمهورية كوريا”.